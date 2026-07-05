STA

Gasilci na Hvaru se borijo z velikim požarom

Pri sosedih
5. 07. 2026, 9:50 , posodobljeno: 5. 07. 2026, 9:50

Hrvaški gasilci se spopadajo z velikim požarom, ki je v soboto izbruhnil na območju kraja Ivan Dolac na otoku Hvar. Na prizorišče so bile napotene vse gasilske enote z otoka in štiri letala za gašenje kanaderji, so sporočili gasilci, ki so ob tem objavili dramatične fotografije s terena, na katerih je videti ognjene zublje, poročajo hrvaški mediji.

﻿Žgani, 08.09.2016Požar ob železnici pod kraškim robom. Zagorelo je na več krajih, najhuje pa je bilo nad vasjo Žgani, kjer so se gasilci še po 19. uri borili z ognjem, gozdni požar, ogenj,

Fotografija je simbolična.

Foto: Zdravko Primoћiи/fpa

HVAR > Gasilci v Jelsi so v soboto popoldne prejeli prijavo o požaru na odlagališču odpadkov, nakar je bila na kraj takoj napotena dežurna ekipa.

Zaradi obsežnosti požara so bile mobilizirane vse razpoložljive sile z otoka, tudi dva kanaderja, kasneje pa še dva, s pomočjo katerih so požar do neke mere spravili pod nadzor, so v soboto zvečer zapisali gasilci na svojem računu na facebooku.

Ogenj je v nekem trenutku ogrožal hiše, vendar so jih večinoma uspeli ubraniti pred ognjem.

V požaru je zgorelo okoli 200 hektarjev trave, nizkega rastlinja in borovega gozda, so še dejali gasilci in dodali, da je "stanje na požarišču trenutno zadovoljivo".

Danes kolegom na Hvaru na pomoč prihajajo tudi gasilci s celine, so še zapisali na facebooku.

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