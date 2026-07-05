Gasilci na Hvaru se borijo z velikim požarom

HVAR > Gasilci v Jelsi so v soboto popoldne prejeli prijavo o požaru na odlagališču odpadkov, nakar je bila na kraj takoj napotena dežurna ekipa.

Zaradi obsežnosti požara so bile mobilizirane vse razpoložljive sile z otoka, tudi dva kanaderja, kasneje pa še dva, s pomočjo katerih so požar do neke mere spravili pod nadzor, so v soboto zvečer zapisali gasilci na svojem računu na facebooku.

Ogenj je v nekem trenutku ogrožal hiše, vendar so jih večinoma uspeli ubraniti pred ognjem.

V požaru je zgorelo okoli 200 hektarjev trave, nizkega rastlinja in borovega gozda, so še dejali gasilci in dodali, da je "stanje na požarišču trenutno zadovoljivo".

Danes kolegom na Hvaru na pomoč prihajajo tudi gasilci s celine, so še zapisali na facebooku.