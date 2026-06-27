Hiša, ki povezuje tri pomembne zgodbe Števerjana

Slovesnosti so se udeležili predstavniki iz Furlanije - Julijske krajine in Slovenije.

ŠTEVERJAN • 1,9 milijona evrov vredno prenovo so izpeljali z denarjem Avtonomne dežele Furlanije - Julijske krajine, ki je projekt financirala prek različnih razpisov med letoma 2021 in 2025.

Kot pravijo na Občini Števerjan, prenovljeni prostori niso namenjeni le upravnemu delu, ampak tudi predstavitvi kraja. Notranja ureditev povezuje tri pomembne zgodbe Števerjana: občinsko vino, briško nošo in portrete županov. V pritličju je poleg sodobnega poštnega urada večnamenska soba za poroke in različne dogodke, kjer je predstavljena tudi zgodba občinskega vina. Od leta 2019 domači vinogradniki med trgatvijo darujejo 20 kilogramov avtohtonih belih sort grozdja, ki jih vsako leto predela in ustekleniči drugo števerjansko vinarsko podjetje.

Notranja podoba stavbe črpa navdih iz okolja: od odtenkov grozdja do barv opoke in značilne briške pokrajine. Foto: Flavio Graffi Foto: Flavio Graffi

V prvem nadstropju je ob občinskih uradih predstavljena briška noša, ki temelji na raziskavi Alice Sivilotto z Akademije lepih umetnosti v Benetkah. V drugem nadstropju je sejna soba s portreti županov Občine Števerjan, ki jih je ustvaril akademski slikar Gigo De Brea. Prostor je posvečen generacijam županov, ki so s svojim delovanjem pomembno prispevali k ohranjanju slovenskega jezika, kulture in identitete v Števerjanu. Notranjost stavbe zaznamujejo barve od odtenkov grozdja do barv opoke in značilne briške pokrajine.

Prenovljena občinska hiša je prostor povezovanja preteklosti, sedanjosti in prihodnosti poudarjajo na Občini Števerjan. “Prenova ni namenjena le stavbi, temveč predvsem ljudem, ki ustvarjajo skupnost,” je na slovesnosti poudaril župan Občine Števerjan Marjan Drufovka.

Domači vinogradniki darujejo 20 kilogramov avtohtonih belih sort grozdja, ki jih vsako leto predela in ustekleniči drugo števerjansko vinarsko podjetje. Foto: Flavio Graffi Foto: Flavio Graffi

Slovesnosti so se udeležili tudi predsednik Dežele FJK Massimiliano Fedriga, deželni odbornik Pierpaolo Roberti, goriška prefektinja Ester Fedullo, državna sekretarka na Uradu Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu dr. Helena Jaklitsch, generalni konzul RS v Trstu Gregor Šuc, župani občin Gorica Rodolfo Ziberna, Krmin Roberto Felcaro in Brda Franc Mužič ter drugi.

Uvod so zaznamovale slovenska, italijanska in evropska himna pod taktirko Patricka Quaggiata, poseben pečat so dodali tudi števerjanski otroci, ki so ob spremljavi Liama Devetaka in Elije Muzica od vodstvom učiteljice Emanuele Koren zapeli pesem Zarja Števerjana. •