Hrvaška uvaja obvezno cepljenje za del tujih državljanov

Državljani tretjih držav iz vizumskega režima bodo poslej morali ob podaljšanju začasnega prebivanja na Hrvaškem opraviti zdravstveni pregled, po potrebi pa se tudi cepiti.

ZAGREB • Ministrstvo za zdravje je odločitev sprejelo zaradi zaščite javnega zdravja in velja za državljane držav, ki za vstop na Hrvaško oziroma v schengensko območje potrebujejo vizum. Med njimi so denimo državljani Indije, Nepala, Bangladeša, Pakistana, Filipinov in Egipta, ki imajo na Hrvaškem odobreno začasno prebivanje in zaprosijo za njegovo podaljšanje.

Zdravstveni pregled bodo opravili na območnih zavodih za javno zdravje v obdobju 90 dni pred vložitvijo prošnje za podaljšanje začasnega prebivanja. Tuji delavci bodo na pregled napoteni na podlagi napotnice, ki jo bo izpolnil delodajalec.

Odločitev določa tudi dodatno cepljenje državljanov tretjih držav, mlajših od 35 let, ki nimajo dokazila o predpisanem cepljenju proti ošpicam, otroški paralizi, davici in tetanusu. Državljani tretjih držav, zaposleni v zdravstveni negi ter v sistemu zdravstva in socialnega varstva, bodo morali biti cepljeni tudi proti hepatitisu B.

Stroške zdravstvenega pregleda tujih delavcev bodo krili delodajalci, drugi državljani tretjih držav, ki podaljšujejo začasno prebivanje, pa bodo stroške krili sami. Stroške cepljenja bo krila država.