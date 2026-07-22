Ina načrtuje v severnem Jadranu pet novih plinskih vrtin

Hrvaška naftna družba Ina načrtuje, da bo v severnem Jadranu zgradila pet novih plinskih vrtin.

ZAGREB • Ina je začela novo kampanjo razvojnega vrtanja v severnem Jadranu in s tem investicijski cikel v skupni vrednosti približno 65 milijonov evrov.

Naložba vključuje gradnjo petih novih plinskih vrtin, prvo med njimi so že dokončali. Po prvih rezultatih dosega pretok približno 160.000 kubičnih metrov plina na dan, kar v Ini označujejo za "nov uspeh na plinskih poljih v severnem Jadranu".

Prva vrtina leži na pridobivalnem polju Severni Jadran, dokončali pa so jo po doseženi globini 1282 metrov. Trenutno potekajo priprave na njeno priključitev na površinski proizvodni sistem za izvedbo dolgotrajnega preizkušanja.

Ina je v torek podpisala tudi novo pogodbo o večvalutnem revolving posojilu v vrednosti 500 milijonov evrov.

Posojilo ima rok zapadlosti pet let z možnostjo dvakratnega enoletnega podaljšanja, namenjeno pa je splošnim korporativnim potrebam, tudi prevzemom, so navedli v podjetju.

Posel je bil sklenjen v obliki klubskega posojila (club deal), pri katerem sodeluje 12 domačih in mednarodnih bank.

Ob tem bodo odpovedali pogodbo o revolving posojilu, ki so jo sklenili leta 2022 v višini 300 milijonov evrov in jo pozneje povečali na 350 milijonov evrov.