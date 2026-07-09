Italija odredila izgon vohunstva obtoženih ruskih diplomatov

"Italijanska vlada se je odločila izgnati dva vojaška atašeja z veleposlaništva Ruske federacije v Italiji, ki sta odgovorna za vohunske dejavnosti, ki so prišle na dan v preiskavi rimskega javnega tožilstva," je v objavi na X sporočil Tajani. Dodal je, da so oba diplomata o odločitvi že obvestili in da morata v treh dneh zapustiti Rim.

"Moskva še naprej uporablja svoje hibridna orožja za napade na Zahod in Italijo. To je resno in nesprejemljivo vmešavanje v delo italijanskih institucij ter ogrožanje nacionalne varnosti," je še zapisal vodja italijanske diplomacije.

Do odločitve o izgonu dvojice atašejev prihaja dva dneva po prijetju dveh nekdanjih članov italijanske obveščevalne službe v Rimu, ki sta osumljena, da sta v zameno za denar vohunila za domnevnega ruskega tajnega agenta, ki ima v Italiji diplomatsko imuniteto. Skupaj z drugim prijetim naj bi pridobivala informacije prek šestih virov, med katerimi so bili štirje aktivni vojaki, proti katerim teče preiskava.