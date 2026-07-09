Italija odredila izgon vohunstva obtoženih ruskih diplomatov
Italija je danes odredila izgon dveh ruskih vojaških atašejev, obtoženih vohunjenja, je sporočil italijanski zunanji minister Antonio Tajani. Kot je zapisal na omrežju X, morata Ivan Petrovič Gorbačov in Mihail Vasiljevič Astahov državo zapustiti v treh dneh.
"Italijanska vlada se je odločila izgnati dva vojaška atašeja z veleposlaništva Ruske federacije v Italiji, ki sta odgovorna za vohunske dejavnosti, ki so prišle na dan v preiskavi rimskega javnega tožilstva," je v objavi na X sporočil Tajani. Dodal je, da so oba diplomata o odločitvi že obvestili in da morata v treh dneh zapustiti Rim.
"Moskva še naprej uporablja svoje hibridna orožja za napade na Zahod in Italijo. To je resno in nesprejemljivo vmešavanje v delo italijanskih institucij ter ogrožanje nacionalne varnosti," je še zapisal vodja italijanske diplomacije.
Do odločitve o izgonu dvojice atašejev prihaja dva dneva po prijetju dveh nekdanjih članov italijanske obveščevalne službe v Rimu, ki sta osumljena, da sta v zameno za denar vohunila za domnevnega ruskega tajnega agenta, ki ima v Italiji diplomatsko imuniteto. Skupaj z drugim prijetim naj bi pridobivala informacije prek šestih virov, med katerimi so bili štirje aktivni vojaki, proti katerim teče preiskava.