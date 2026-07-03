Letalo pri Medulinu najverjetneje strmoglavilo zaradi pomanjkanja goriva

V bližini športnega letališča v Medulinu je 4. junija strmoglavilo manjše letalo, pri čemer je umrlo več ljudi.

MEDULIN > "Poškodbe propelerja kažejo, da se ta v trenutku trka ni več vrtel. V rezervoarjih ni bilo goriva, prav tako ga niso našli v drugih delih sistema za dovod goriva. Gorivo se ni izlilo v tla in ni prišlo do vžiga oziroma požara," je AIN zapisala v poročilu, ki ga je objavila na svoji spletni strani.

Agencija bo v nadaljevanju preiskave analizirala postopke oskrbe letala z gorivom, potek prisilnega pristanka in druge okoliščine, ki bi lahko bile pomembne za razjasnitev nesreče. Preučila bo tudi stanje letala in pilota pred nesrečo ter po koncu preiskave pripravila in objavila končno poročilo.

Nesreča se je zgodila 4. junija dopoldne, ko je enomotorno letalo Beechcraft G36 Bonanza, ki je letelo iz avstrijskega Linza proti Medulinu, strmoglavilo v bližini letališča v Medulinu. V nesreči so umrli vsi štirje na krovu.

Po doslej ugotovljenih dejstvih je let potekal normalno, iz podatkov o poti letala ter iz komunikacije med pilotom in kontrolo zračnega prometa pa do trenutka strmoglavljenja ni bilo zaznati ničesar, kar bi nakazovalo morebitne težave, še navaja poročilo.

Letalo se je po navodilih kontrole zračnega prometa letališča Pulj spuščalo proti letališču v Medulinu, pri čemer tudi v tej fazi leta ni bilo znakov morebitnih težav. Med poskusom pristanka na letališču v Medulinu je strmoglavilo na večjo travnato površino približno kilometer jugozahodno od letališča. Ob trku s tlemi je bilo letalo popolnoma uničeno, vendar pa ni prišlo do vžiga oz. požara.