Med Padričami in Gropado zgorelo 25 hektarjev gozda in kraške gmajne

PADRIČE > Sedaj bo po poročanju Primorskega dnevnika na vrsti dolgo in naporno ročno prekopavanje ter zalivanje pogorišča. Poti do ožganih površin ni veliko, teren je skalnat in nedostopen. Prava nevarnost pa se skriva pod zemljo, kjer med koreninami ožganih dreves še vedno tli. Območje so danes zalivali helikopter civilne zaščite, vojaški helikopter in gasilski helikopter Drago, ki je priletel iz Benetk. Območje so preletavali tudi droni s termokamerami, ki iz zraka zaznajo žarišča, dodaja Primorski dnevnik.

S stanjem na Padričah se je opoldne seznanil tudi Riccardo Riccardi, odgovorni v deželni vladi za zdravstvo in civilno zaščito. Obiskal je med drugim goste doma Ieralla, ki jim je v nedeljo celo grozila evakuacija in se v baznem taboru civilne zaščite pogovoril s koordinatorji helikopterskih posadk in ekip na terenu. Srečal se je tudi z novinarji.

"Kritične razmere zaradi požara so zdaj mimo," je med drugim izjavil Riccardi na srečanju z novinarji. "Sistem se je znova odzval učinkovito, z usklajenim delovanjem gozdarskih policistov, gasilcev in prostovoljcev civilne zaščite," je pripomnil in se vsem zahvalil za opravljeno delo.

Pri gašenju je sodelovalo 133 prostovoljcev civilne zaščite iz 18 občin in štirih združenj, je še povedal. Dvem deželnim helikopterjem, ki so 319-krat zalili požarišče, se je pridružil še vojaški helikopter iz Casarse, dodaja Primorski dnevnik.