Meloni doživela poraz v parlamentu

Italijanska premierka Giorgia Meloni Meloni je po glasovanju zapisala, da manko glasov znotraj koalicije "kliče k razmisleku".

Premierka Giorgia Meloni je v torek utrpela politični udarec, ko je spodnji dom italijanskega parlamenta zavrnil amandma k predlogu novega volilnega zakona. Predlog njene stranke Bratje Italije bi volivcem omogočil oddajo preferenčnega glasu za največ tri kandidate na strankarskih listah, a je bil po tajnem glasovanju zavrnjen s 188 glasovi proti in 187 za.

Čeprav sta koalicijski partnerici, Liga in Naprej Italija, pred glasovanjem napovedali podporo amandmaju, je izid pokazal, da je del poslancev vladajoče večine glasoval drugače od uradnega stališča. Ker je bilo glasovanje na zahtevo opozicije tajno, ni znano, kdo je prestopil koalicijske vrste.

Meloni je po glasovanju na družbenem omrežju Facebook zapisala, da manko glasov znotraj koalicije "kliče k razmisleku". Zavrnjeni amandma je označila za zamujeno priložnost za italijanske volivce, hkrati pa dodala, da je bilo vredno poskusiti.

Po razglasitvi izida so iz opozicijskih klopi odmevali pozivi k predčasnim volitvam in premierkinemu odstopu. Opozicija meni, da rezultat kaže na razpoke v vladajoči koaliciji in na to, da Meloni nima več trdnega nadzora nad parlamentarno večino.

Poslanska zbornica sicer še naprej obravnava predlog novega volilnega zakona. Ta predvideva popolnoma proporcionalni volilni sistem, po katerem bi koalicija z najmanj 42 odstotki glasov prejela dodatne poslanske mandate in si tako zagotovila večino v obeh domovih parlamenta.

Meloni spremembe utemeljuje s potrebo po večji politični stabilnosti, opozicija pa ji očita, da želi pred parlamentarnimi volitvami prihodnje leto volilna pravila prilagoditi v korist svoje koalicije. • an sta