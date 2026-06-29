Minula noč v Trstu ena najbolj vročih od začetka meritev

V Trstu je bila minula noč ena najbolj vročih od začetka meritev.

TRST > Meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa je na pomolu Bandiera v Trstu v nedeljo ob 22. uri izmerila 30,5 stopinje Celzija, davi ob 4. uri pa 30,2 stopinje.

Še nekoliko višje temperature so zabeležili na vremenski postaji tržaškega navtičnega inštituta - v nedeljo ob 22. uri 30,7 stopinje Celzija, davi ob 4. uri zjutraj pa 30,6 stopinje. Na obeh lokacijah se je temperatura le občasno in za kratek čas spustila rahlo pod 30 stopinj.

Temperature od zgodnjega jutra še naraščajo. Vremenska opazovalnica agencije Arpa je ob 10. uri zabeležila 33,6 stopinje, meteorološka postaja tržaškega navtičnega inštituta pa 34,8 stopinje Celzija, navaja Primorski dnevnik.

Po napovedih vremenoslovcev bo na severu Jadrana sončno in zelo vroče še do srede zvečer, ko bo območje dosegla hladna fronta.