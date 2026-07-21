Močno neurje s točo prizadelo hrvaško Istro, v Rovinju več lažje poškodovanih

ROVINJ • Rovinj in Kanfanar je danes zjutraj zajel močan naliv z grmenjem in točo v velikosti orehov. Po poročanju portala Istramet je bilo v Rovinju lažje poškodovanih več ljudi, velike količine dežja pa so ohromile promet.

Toča je po poročanju lokalnih medijev prizadela tudi območje Krka, kjer je bila velika kot lešniki in orehi. Zjutraj je toča padala tudi na širšem območju Sinja in Imotskega v dalmatinskem zaledju, kjer je povzročila gmotno škodo.

Po napovedih hrvaškega državnega hidrometeorološkega zavoda (DHMZ) bo danes prevladovalo spremenljivo oblačno in nestanovitno vreme.

Za reško in kninsko regijo ter Dalmacijo je DHMZ izdal oranžno vremensko opozorilo zaradi nevarnosti neviht in močnega vetra z orkanskimi sunki. Za preostali del države velja rumeno vremensko opozorilo, izjema je Slavonija, za katero ni izdano nobeno opozorilo.