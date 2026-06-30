Morski pes, ki je razdelil stroko, je razkril svoj rodovnik

Mladič morskega psa, ki se je zapletel v mreže pri Rogoznici, je bil beli morski volk.

ROGOZNICA > Potrditev prinaša znanstveni članek, objavljen v ugledni mednarodni reviji Journal of Marine Science and Engineering. Pri raziskavi je sodelovalo več kot dvajset strokovnjakov iz Združenih držav Amerike, Avstrije, Grčije, Nove Zelandije, Japonske, Hrvaške in Črne gore. Z objavo naj bi bila dokončno zaključena tudi polemika, ki se je po ulovu razplamtela tako med strokovnjaki kakor med laično javnostjo.