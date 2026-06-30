Morski pes, ki je razdelil stroko, je razkril svoj rodovnik
Znanstveniki so razrešili uganko identitete morskega psa iz Rogoznice na Hrvaškem. Pred časom se je zapletel v mrežo lokalnih ribičev, ki so ga nato prodali bližnji restavraciji. Izkazalo, da je šlo za mladiča izjemno redkega belega morskega volka.
ROGOZNICA > Potrditev prinaša znanstveni članek, objavljen v ugledni mednarodni reviji Journal of Marine Science and Engineering. Pri raziskavi je sodelovalo več kot dvajset strokovnjakov iz Združenih držav Amerike, Avstrije, Grčije, Nove Zelandije, Japonske, Hrvaške in Črne gore. Z objavo naj bi bila dokončno zaključena tudi polemika, ki se je po ulovu razplamtela tako med strokovnjaki kakor med laično javnostjo.
Si želite prebrati celoten članek?
Hiter nakup z mobilnim telefonom - Dnevni dostop 1,99 EUR
Za nakup dnevnega dostopa do vseh spletnih vsebin pošljite SMS s ključno besedo PN1 na številko 4246.
Plačilo z mobilnim telefonom je omogočeno pri operaterjih Telekom, A1, Telemach, T2 in Bob. Po izvedenem plačilu boste prejeli aktivacijsko kodo, ki jo vpišete v polje spodaj ali na prijavni strani. Nakup je enkraten in ga ne bomo samodejno obnavljali.
Powered by 4EGI
Že imate aktivacijsko SMS kodo?
Vpišite SMS kodo, ki ste jo prejeli po izvedenem plačilu. Po uspešnem vpisu, osvežite stran in uživajte v branju.
Sklenite naročnino na digitalne vsebine Primorskih novic.
Naročnino lahko kadarkoli prekinete.
- Vsakodnevni dostop do zanimivih zgodb iz lokalnega in nacionalnega okolja.
- Podpora visokokakovostnemu novinarstvu.
- Dostopajte do vseh vsebin, kjerkoli in kadarkoli.