Na 1,6 milijona turistov v Trstu niso bili pripravljeni
V lanskem letu je Trst obiskalo 400.000 potnikov z ladij za križarjenje. Na devinsko - nabrežinskem koncu so med aprilom in oktobrom zabeležili 170.000 prenočitev, turistov je bilo približno 70.000. Turistični bum ima svoje prednosti, predvsem na gospodarskem področju, povečan pretok ljudi pa s seboj prinese več prometa in onesnaževanja, dražje najemnine in druge težave. Nanj se je treba pripraviti.
TRST > O svetlih in temnih plateh turizma so v sesljanskem Kampu Pineta na pobudo uredništva revije Nord Adriatico Magazine razpravljali župani Roberto Dipiazza (Trst), Igor Gabrovec (Devin - Nabrežina) in Luca Fasan (Tržič), pa tudi Maurizio Giudici, predsednik stanovske organizacije hotelirjev Federalberghi. Debato sta usmerjala novinarja Francesco Cardella in Giulia Stibiel.
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