Na Balkanu vrhunec vročinskega vala

Hrvaški hidrometeorološki zavod je za celotno Hrvaško danes in v četrtek razglasil rdeče opozorilo zaradi vročine. Danes bodo temperature večinoma med 35 in 40 stopinj Celzija. Temperatura morja je med 27 in 29 stopinj Celzija, podobne temperature pa so tudi v nižinskih rekah po državi. V torek popoldne je tako temperatura reke Donave v Vukovarju dosegla kar 42 stopinj Celzija, poroča hrvaški portal N1.

V četrtek bodo temperature na Hrvaškem podobne ali pa stopinjo do dve višje. Od petka bi vročina lahko počasi začela popuščati, zlasti v notranjosti države, kjer so mogoče lokalne plohe. Konec tedna bodo temperature na kopnem blizu 30 stopinjam Celzija, ob Jadranu pa bo okoli 35 stopinj Celzija, so sporočili iz hidrometeorološkega zavoda.

V Bosni in Hercegovini vremenoslovci za danes napovedujejo med 33 in 39 stopinj Celzija, na jugu države do 41 stopinj. V Sarajevu naj bi bila najvišja dnevna temperatura okoli 35 stopinj Celzija, poroča sarajevski portal Klix. Na območju Federacije BiH velja oranžno vremensko opozorilo, rdeče pa za območje Mostarja, Banjaluke, Prijedora ter Višegrada. Iz Mostarja že več dni poročajo o hudi vročini. V torek je termometer ob 13. uri pokazal 41 stopinj Celzija.

V Srbiji so danes napovedane najvišje temperature med 35 in 40 stopinj Celzija. Najvišje bodo v Bački, na severu Banata ter severu Srema. Vročina bo vztrajala tudi v četrtek, od petka pa je mogoč manjši padec temperatur. Konec tedna bo v večini krajev najvišja temperatura do 35 stopinj Celzija, poroča N1 Srbija.