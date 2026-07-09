Na Hrvaškem opozarjajo na povečano število primerov snemanja golih otrok

Hrvaška policija beleži porast kaznivih dejanj izkoriščanja otrok za pornografijo zlasti med turistično sezono, je v sredo med predstavitvijo nacionalne kampanje Najboljše otroške kopalke so tiste, ki se nosijo povedala Anita Gračan iz urada glavnega direktorja hrvaške policije, poroča hrvaška javna radiotelevizija HRT.

Predsednik hrvaškega Centra za pogrešane in zlorabljene otroke Tomislav Ramljak je izpostavil, da se je število tovrstnih kaznivih dejanj v zadnjih letih povečalo za 300 odstotkov.

Zaradi tehnološkega napredka je skrite kamere danes po njegovih besedah vse težje odkriti. Policija jih je doslej našla skrite v sončnih očalih, hladilnih torbah, vžigalnikih, brisačah, pisalih in nahrbtnikih.

Hrvaška policija je ravno v sredo poročala o novem primeru snemanja otrok, ki se je zgodil v ponedeljek na plaži v Istri. Prijeli so 66-letnega nemškega državljana, ki je v turističnem objektu z mobilnim telefonom na skrivaj snemal gole otroke. Pri tem ga je zalotil varnostnik.

Kampanja Najboljše otroške kopalke so tiste, ki se nosijo je namenjena zaščiti zasebnosti in varnosti otrok v poletnih mesecih. Z njo želijo pristojni javnost opozoriti na pomen odgovornega ravnanja odraslih na plažah, bazenih, kopališčih in v turističnih objektih, zlasti pri fotografiranju, snemanju in deljenju posnetkov oziroma vsebin otrok na spletu.

Policija je starše ob tem znova pozvala, naj bodo pozorni na osebe, ki se sumljivo vedejo ali skušajo navezati stik z otroki, ob takšnem ravnanju pa naj takoj obvestijo policijo ali varnostnike.