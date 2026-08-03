Na hrvaških cestah proti morju tudi danes gneča

ZAGREB • Na avtocesti A2 Zagreb - Macelj je nastala okoli kilometer dolga kolona vozil na cestninski postaji Trakošćan v smeri proti Zagrebu. O kilometrski koloni poročajo tudi pred priključkom Zagreb zahod. Na zagrebški obvoznici je promet povečan v smeri proti cestninski postaji Lučko, kolona vozil iz smeri Buzina je dolga okoli dva kilometra, navaja HAK.

Na hrvaški avtocesti A1, ki povezuje Zagreb, Split in Dubrovnik, se je med počivališčem Draganić in priključkom Karlovec v smeri proti obali davi zgodila prometna nesreča, zaradi katere je nastal približno 25 kilometrov dolg zastoj. Kolona vozil se je po podatkih Hrvaškega avtokluba (HAK) že skrajšala in meri okoli deset kilometrov.

Na državni cesti med mestom Komaji in mejnim prehodom Karasovići v smeri proti Črni gori se promet zaradi velike kolone vozil odvija počasi z občasnimi zastoji.

V nedeljo so vozniki na vstop v Črno goro na omenjenem mejnem prehodu čakali več ur, po navedbah hrvaških medijev tudi do deset ur in več. Promet skozi občino Konavle je bil zaradi ogromnih prometnih zastojev praktično ohromljen, je opozoril tamkajšnji župan Božo Lasić.

Hrvaški premier Andrej Plenković je v nedeljo ob robu obiska v Imotskem dejal, da je do prometnega kolapsa na prehodu Karasovići prišlo zaradi velikega števila turistov. Po njegovih besedah so se po tej poti v domovino odpravili v veliki meri albanski državljani, ki živijo in delajo v zahodni Evropi, kjer so se ponekod začele poletne počitnice.

Plenković je ocenil, da ponekod tudi novi elektronski sistem nadzora vstopa in izstopa državljanov tretjih držav v schengensko območje (EES) upočasnjuje situacijo. V luči tega je pozval k potrpljenju in izrazil prepričanje, da se bodo po koncu tedna razmere normalizirale.