Na jugu Hrvaške dolge kolone in več ur čakanja za prehod meje s Črno goro

KARASOVIĆI > Zaradi večurnega čakanja za prestop meje na prehodu Karasovići je župan občine Konavle Božo Lasić danes aktiviral štab civilne zaščite.

"Na prehod državne meje na mejnem prehodu Karasovići se čaka tudi do deset ur, zaradi česar so Konavle praktično ohromljene. Zato vztrajamo, da vse pristojne institucije nujno sprejmejo vse razpoložljive ukrepe za čimprejšnjo ublažitev razmer," je Lasić sporočil na družbenih omrežjih.

Nekateri vozniki v svojih avtomobilih čakajo že od sobote zvečer, nekateri pa tudi več kot 12 ur, je poročala novinarka hrvaškega medija Nova TV.

Po podatkih Hrvaškega avtomobilskega kluba (Hak) morajo vozniki na mejnem prehodu Karasovići za prestop meje proti Črni gori čakati več ur, na prehodu Vitaljina nekoliko južneje pa štiri ure.

Na Jadranski magistrali se od Čilipov pri letališču Dubrovnik do mejnega prehoda Karasovići razteza večkilometrska kolona, policija v Zvekovici pa del prometa preusmerja na alternativne poti, da bi cesta do letališča ostala prevozna, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Do zastojev je prišlo prvi konec tedna v avgustu, enem najbolj prometnih vikendov turistične sezone.