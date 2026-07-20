Na Lošinju odpravljajo posledice neurja, na Krku strela zadela žensko

V kampih na Lošinju je danes zjutraj potekala čistilna akcija, pri odpravljanju posledic pa so pomagali tudi domačini.

MALI LOŠINJ • Vodna tromba oziroma t. i. pijavica je v nedeljo zgodaj zjutraj zajela območje turističnih kampov Lopari in Rapoća na Lošinju ter povzročila precejšnje razdejanje, obseg škode pa še ocenjujejo.

V kampu Rapoća je danes zjutraj po poročanju hrvaške javne radiotelevizije HRT potekala čistilna akcija, pri odpravljanju posledic pa so pomagali tudi domačini. "Opravili smo najnujnejše - poskrbeli smo, da so se ljudje lahko varno gibali, sprostili prometnico, odstranili avtomobile ter rešili ljudi, ki so ostali ujeti v počitniških prikolicah, tako da lahko zdaj druge službe nemoteno nadaljujejo delo," je danes za HRT povedal poveljnik gasilske enote z Malega Lošinja Marin Brčić.

V nedeljskem neurju na Lošinju sta bili poškodovani dve osebi, ki so ju v nedeljo s helikopterjem prepeljali v reški klinični center. Eno so morali nujno operirati in ostaja na oddelku za intenzivno nego, kot pa so danes pojasnili iz bolnišnice, okreva in ni v smrtni nevarnosti. Drugo so oskrbeli in jo nato odpustili v domačo oskrbo.

Žensko v kampu na Krku zadela strela

Nevihte z nalivi so na Jadranu napovedane tudi za danes, zaradi česar je hrvaški državni hidrometeorološki zavod za celotno hrvaško obalo izdal rumeno vremensko opozorilo. V reški klinični center so danes s helikopterjem prepeljali žensko, ki jo je zjutraj v kampu na otoku Krk zadela strela. Po besedah očividcev, ki jih povzema portal 24sata, je strela žensko zadela, ko je nosila senčnik. Na pomoč ji je takoj priskočil reševalec, ki je bil v bližini, in jo začel oživljati. Nato so jo s helikopterjem prepeljali v bolnišnico, kjer ostaja na oddelku za intenzivno nego.

Morje na Malem Lošinju nenadoma naraslo za 30 centimetrov

Obalo Malega Lošinja pa je po kratkotrajnem jutranjem neurju prizadel t. i. meteocunami. Gladina morja se je po poročanju lokalnih medijev v nekaj sekundah dvignila za približno 30 centimetrov, voda pa je zalila restavracije in lokale. Pojav je trajal približno 15 minut, nato se je gladina morja vrnila na običajno raven.

Meteotsunami u Malom Lošinju upravo. 😯

Video: Sandro Puncet pic.twitter.com/MVkKXNEcG0 — Neverin (@neverinhr) July 20, 2026

Meteocunami povzročajo hitre spremembe zračnega tlaka, ki sprožijo nihanje morske gladine. Najizrazitejši je v plitvih in podolgovatih zalivih, zlasti če so obrnjeni v smer prihoda vala. Zabeležili so ga tudi minuli teden na Hvaru.