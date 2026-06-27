Na Reki iščejo lastnika več tisoč evrov, ki jih je občan našel v središču mesta

REKA • Reška policija išče lastnika več tisoč evrov, ki jih je občan v soboto okrog 10. ure našel v središču mesta, na parkirišču v Ulici Erazma Barčića. Pošteni najditelj je denar odnesel na policijsko postajo in ga predal policistom. Iz Policijske uprave primorsko-goranske so sporočili, da zdaj iščejo osebo, ki ji denar pripada.

Policija poziva lastnika, naj se jim oglasi, da se dogovorijo za osebni prihod na Prvo policijsko postajo Reka, kjer bo lahko uredil prevzem denarja.