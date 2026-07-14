Na slovesnosti v Trstu so se spomnili 106. obletnice požiga Narodnega doma

TRST • V veži Narodnega doma na ulici Filzi, ki jo je projektiral slovenski arhitekt Maks Fabiani, so se v ponedeljek zvečer s slovesnostjo spomnili požiga stavbe, ki so jo pred 106 leti izvedli fašisti. "Danes v tem kraju stojimo z občutkom globokega ponosa z jasno vizijo prihodnosti tega kraja," je v nagovoru povedala predsednica Fundacije Narodni dom Glavina. Dodala je, da "nas spomin na travmo iz leta 1920 ne sme paralizirati", medtem ko se je obrnila tudi na mlade, ki so "gonilna sila preporoda Narodnega doma".

Slovesnost so poleg Fundacije Narodni dom pripravili še Slovenska kulturno-gospodarska zveza, Svet slovenskih organizacij in stranka Slovenska skupnost, navaja Primorski dnevnik. Pred večerno proslavo, na kateri je za glasbeno kuliso poskrbela harfistka Tadeja Kralj, so vence na pročelje Narodnega doma obesili organizatorji, Demokratska stranka, Odbor za mir in solidarnost Danilo Dolci, Vsedržavno združenje partizanov Italije (Anpi) in tržaško kulturno društvo Club touristi triestini. Arhitekt Marko Korošic je medtem v svojem govoru predstavil delo Fabianija in pojasnil, da je od originalne stavbe po požigu ostala le fasada. Hkrati se je spraševal o prihodnosti stavbe, ali "bomo ostali zvesti Fabianijevi zasnovi ali jo bomo posodobili", še navaja dnevnik.

Pet let po podpisu dogovora stavba še ni v celoti vrnjena

Slovenski Narodni dom v Trstu je bil zgrajen leta 1904 in je predstavljal osrednjo kulturno ustanovo tržaških Slovencev. Gostil je številne slovenske organizacije, v njegovi dvorani so prirejali številne prireditve. Pripadniki italijanskih fašističnih skupin so poslopje napadli in požgali 13. julija 1920.

Ob stoti obletnici požiga leta julija 2020 se je s podpisom dokumenta o prenosu lastništva, ki sta mu prisostvovala predsednika obeh držav, Borut Pahor in Sergio Mattarella, začel proces vračanja Narodnega doma nazaj v roke Slovencev v Italiji. Postopek se je uradno zaključil marca 2022, ko je bilo lastništvo preneseno na Fundacijo Narodni dom, vendar stavba še ni v celoti predana v slovensko uporabo in upravljanje.