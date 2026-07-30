TRST > Reševalci službe 118 so z reševalnim avtomobilom in avtomobilom z urgentnim zdravnikom v torek nekaj po 12. uri priskočili na pomoč 39-letni ženski. Odpeljali so jo v katinarsko bolnišnico, kjer so jo sprejeli z rdečo triažno kodo. Njeno zdravstveno stanje je bilo tako hudo, da so jo morali intubirati, kljub temu naj ne bi bila v življenjski nevarnosti.

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