Obiskovalci v blagajno Benetk vplačali več kot pet milijonov evrov

V Benetkah so z vstopninami za obiskovalce letos zaslužili več kot pet milijonov evrov.

BENETKE • Benetke, ki se spopadajo z množičnim navalom turistov, so dnevni vstop v mesto osebam, ki tam ne prenočijo, začele poskusno zaračunavati leta 2024. Mestne oblasti upajo, da bodo s tem nekoliko omejile število obiskovalcev v eni najbolj obiskanih turističnih destinacij na svetu.

Letos je občina pristojbine zaračunavala 60 dni v času vrhunca turistične sezone od aprila do konca julija. V tem času je pristojbino plačalo več kot 650.000 obiskovalcev, prihodki od vstopnin pa so znašali več kot pet milijonov evrov, so v nedeljo sporočile beneške oblasti.

Prvo leto zaračunavanja so prihodki od vstopnin znašali okoli dva milijona, lani pa okoli 5,4 milijona evrov.

Občina je letošnje zaračunavanje pristojbin zaključila v nedeljo, obiskovalci pa lahko zdaj mesto obiščejo brezplačno.

Mestna občina bo najverjetneje tudi prihodnje leto v času povečanega turističnega obiska zaračunavala vstopnine, ki pa bi se lahko podražile. Župan Benetk Simone Venturini je namreč junija izrazil željo, da bi se vstopnina za enodnevne obiskovalce s sedanjih pet oz. deset evrov zvišala na 30 evrov za zgodnje rezervacije, medtem ko bi rezervacije v zadnjem hipu lahko stale do 50 evrov.

Vendar odločitev o dvigu cene ni v rokah mestnih oblasti. S tem bi morala soglašati tudi vlada premierke Giorgie Meloni v Rimu.