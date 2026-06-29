Obsežen požar zajel otok Vis

Nočni prizori požara na Visu, kot so jih v objektiv ujeli hrvaški gasilci.

VIS • Zagorelo je v nedeljo okoli 23. ure, ogenj pa se je hitro razširil, med drugim zaradi suhega rastlinja in vetra. V boju z ognjenimi zublji sodeluje okoli 70 gasilcev z vsega otoka, na pomoč naj bi jim danes priskočili kolegi s celine.

Ogenj gasijo tudi s tremi posebnimi letali za gašenje, eno pa na terenu še pričakujejo, poroča hrvaški spletni portal televizije N1. Po navedbah gasilcev ogenj za zdaj ne ogroža hiš ali drugih objektov.