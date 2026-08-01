Okolico Neaplja prizadel najmočnejši potres v zadnjih 40 letih

Med najbolj prizadetimi kraji je bilo obalno mesto Pozzuoli, kjer so se ob potresu rušili deli fasad in zidov, ponekod so se zaradi tresenja tal sprožili tudi manjši skalni podori.

NEAPELJ > Žarišče potresa je bilo na območju Flegrejskih polj zahodno od Neaplja, ki veljajo za eno najbolj vulkansko aktivnih območij v Evropi. Glavni potres in kasnejši sunki so najbolj občutili v mestih okoli žarišča, tudi v Neaplju ter na bližnjih otokih Ischia in Procida.

Med najbolj prizadetimi kraji je bilo obalno mesto Pozzuoli, kjer so se ob potresu rušili deli fasad in zidov, ponekod so se zaradi tresenja tal sprožili tudi manjši skalni podori. Kosi kamenja in gradbeni material so poškodovali avtomobile, na nekaterih stavbah je nastala gmotna škoda.

Številni prebivalci prizadetih mest so zaradi strahu noč preživeli na prostem, na nekaterih prizadetih območjih so poročali tudi o izpadih električne energije. Po podatkih lokalnih oblasti je bilo v potresih poškodovanih 21 ljudi.

Razmere na območju spremlja tudi italijanska vlada. Po navedbah urada premierke Giorgie Meloni je predsednica vlade o razvoju dogodkov obveščena in je v stalnem stiku z lokalnimi oblastmi.

Flegrejska polja so območje visoke vulkanske aktivnosti. Gre za največji aktivni "supervulkan" v Evropi. Na tem območju že več kot deset let velja rumeno opozorilo, ki poziva k previdnosti. Znanstveniki pojav povezujejo z bradiseizmom, ko se tla zaradi sprememb tlaka pod zemeljskim površjem počasi dvigajo in spuščajo.