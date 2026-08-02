Openski tramvaj ustavila vročina

TRST > Včerajšnje visoke temperature so povzročile raztezanje tira na odseku tramvajske proge na Škorklji, kjer se tramvaj vzpenja s pomočjo vzpenjače. Zaradi tega je vlečna vrv zdrsnila z dveh valjev. Promet na relaciji Trst–Opčine so zato prekinili, so sporočili iz podjetja Trieste Trasporti. Danes dopoldne bo podjetje, ki je opravilo petletni pregled vzpenjače, izvedlo dodatne preglede. Kdaj bo tramvaj lahko spet vozil, še ni znano.