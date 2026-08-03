Primorski Dnevnik

Po sobotnih težavah zaradi vročine tramvaj spet vozi

Pri sosedih
3. 08. 2026, 14:52 , posodobljeno: 3. 08. 2026, 14:52

Belo-modri tramvaj spet povezuje Opčine in Trst.

﻿openski tramvaj

Openski tramvaj spet vozi.

Foto: Fotodamj@n

OPČINE • Prevozno podjetje Trieste trasporti je v soboto ustavilo vožnje, ker so visoke tempertaure povzročile raztezanje tirnice na strmem pobočju Škorklje. Tehnične ekipe so okvaro odpravile, specializirano podjetje, ki je opravilo redni petletni pregled vzpenjačnega sistema, je v nedeljo potrdilo, da je proga varna.

tramvaj
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