Po sobotnih težavah zaradi vročine tramvaj spet vozi

OPČINE • Prevozno podjetje Trieste trasporti je v soboto ustavilo vožnje, ker so visoke tempertaure povzročile raztezanje tirnice na strmem pobočju Škorklje. Tehnične ekipe so okvaro odpravile, specializirano podjetje, ki je opravilo redni petletni pregled vzpenjačnega sistema, je v nedeljo potrdilo, da je proga varna.