Po sobotnih težavah zaradi vročine tramvaj spet vozi
Pri sosedih
3. 08. 2026, 14:52 , posodobljeno: 3. 08. 2026, 14:52
Belo-modri tramvaj spet povezuje Opčine in Trst.
OPČINE • Prevozno podjetje Trieste trasporti je v soboto ustavilo vožnje, ker so visoke tempertaure povzročile raztezanje tirnice na strmem pobočju Škorklje. Tehnične ekipe so okvaro odpravile, specializirano podjetje, ki je opravilo redni petletni pregled vzpenjačnega sistema, je v nedeljo potrdilo, da je proga varna.
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