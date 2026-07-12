Požar na Korčuli še naprej aktiven

Županijski gasilski poveljnik Stjepan Simović je povedal, da so se razmere sicer malo izboljšale, ampak področje, ki gori, je še vedno obsežno.

KORČULA • gasilski poveljnik Stjepan Simović je povedal, da so se razmere sicer malo izboljšale, ampak področje, ki gori, je še vedno obsežno, zato so na pomoč poklicali še tretje letalo za gašenje. Povedal je, da sta se dva gasilca lažje poškodovala. Državna cesta Vela Luka - Korčula je odprta za ves promet, a voznikom svetujejo, naj je ne uporabljajo.

Gasilci na terenu s pomočjo letalstva sanirajo požare, kjer koli je to mogoče. Foto: Žiga Živulović Jr./f.a.bobo Foto: Žiga Živulović Jr./f.a.bobo

Hrvaška,Korčula 12.07.2026 Foto: Žiga Živulović Jr./f.a.bobo Foto: Žiga Živulović Jr./f.a.bobo

Požar je izbruhnil v soboto popoldne, ponoči pa je gasilcem pomagal tudi dež.