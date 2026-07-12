Požar na Korčuli še naprej aktiven
Pri sosedih
12. 07. 2026, 14:55 , posodobljeno: 12. 07. 2026, 14:55
Na hrvaškem otoku Korčula je požar med krajema Blato in Smokvice kljub izboljšanju razmer še naprej aktiven, gasi ga 220 gasilcev s pomočjo dveh kanaderjev, pričakujejo pa še tretjega, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Lokalnim gasilcem so na pomoč prišli kolegi iz različnih delov Hrvaške.
KORČULA • gasilski poveljnik Stjepan Simović je povedal, da so se razmere sicer malo izboljšale, ampak področje, ki gori, je še vedno obsežno, zato so na pomoč poklicali še tretje letalo za gašenje. Povedal je, da sta se dva gasilca lažje poškodovala. Državna cesta Vela Luka - Korčula je odprta za ves promet, a voznikom svetujejo, naj je ne uporabljajo.
Požar je izbruhnil v soboto popoldne, ponoči pa je gasilcem pomagal tudi dež.
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