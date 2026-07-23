Prebivalci Rima se bodo lahko med vročinskim valom zatekli v kinematografe

Klimatizirani kinematografi in knjižnice v Rimu bodo med vročinskim valom, ki se bo začel danes, brezplačno odprli vrata prebivalcem italijanske prestolnice.

RIM > "Podnebne spremembe so žal resničnost. Vplivajo na življenje ljudi, njihovo zdravje, družbene stike in zmožnost opravljanja vsakodnevnih dejavnosti," je v sredo na novinarski konferenci dejal rimski podžupan za kulturo Massimiliano Smeriglio.

Ti prostori, ki jih je označil kot "podnebna zatočišča", bodo po njegovih besedah nekaterim prebivalcem omogočili tudi, da premagajo osamljenost. V njej so se znašli, ker ne morejo preživljati prostega časa na prostem.

V enajstih kinematografih bodo vsako popoldne pripravili po dve projekciji desetih italijanskih filmov, med njimi tudi novejšo filmsko priredbo Romea in Julije. Ogled bo mogoč do zapolnitve prostih mest.

Rimski župan Roberto Gualtieri je pobudo, ki bo potekala do 4. avgusta, pozdravil. Ljudje si bodo v njenem okviru lahko namreč "ogledali film in se hkrati umaknili pred vročino", je strnil.

Po poročilu italijanskega statističnega urada Istat, objavljenem junija, se je povprečna temperatura v Rimu od 80. let prejšnjega stoletja zvišala za tri stopinje Celzija, v drugih evropskih prestolnicah pa za približno dve stopinji Celzija, je v sredo še navedla AFP.