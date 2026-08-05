Preprodajalsko združbo vodil že obsojeni slovenski šef
Videmski preiskovalci so v akciji Change the Music razkrinkali hudodelsko združbo in zasegli 35 kilogramov mamil. Po neuradnih informacijah naj bi jo vodil Elvis Livadić, slovenski državljan, ki je leta 2007 v Mariboru moškega do smrti zabodel s katano
VIDEM > V javnosti so se predstavljali kot bogataši, razkazovali so premoženje, si privoščili razkošen življenjski slog in potovanja na luksuzne destinacije. Objavljali so tudi glasbene spote, v katerih so opevali nasilje, uporabo orožja in uživanje drog. Za razkošnim življenjskim slogom pa se je po ugotovitvah preiskovalcev skrivala dobro organizirana mreža preprodaje drog.
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