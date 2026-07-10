Pri Repnu je izbruhnil požar

Po navedbah gasilcev ta ne predstavlja nevarnosti za hiše, saj je od njih še oddaljen. Vsekakor pa se pomika v smeri vasi. Zaenkrat gorijo travniki in grmičevje, ogenj se pomika hitro in se zato ni oprijel dreves.

Na kraju posredujejo prostovoljci civilne zaščite iz Repentabra in Zgonika, gasilci, gozdarska policija, na poti je tudi deželni helikopter civilne zaščite. Gašenje spremlja repentabrska županja Tanja Kosmina, še poroča Primorski dnevnik.