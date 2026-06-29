Slovenca v lokalu v Lovrečici napadla goste in grozila policistom

UMAG > Hrvaška policija je v nedeljo zvečer prejela prijavo o kršitvi javnega reda in miru v gostinskem lokalu v Lovrečici, kjer je izbruhnil konflikt med več osebami. Ob prihodu policije so se pomirili vsi, razen dveh državljanov Slovenije, in sicer 54-letnice in 20-letnega moškega, ki sta še naprej kričala, nato pa naj bi začela žaliti in poniževati policiste.

Ženska naj bi po poročanju časnika Jutarnji list policistom grozila s smrtjo. Med aretacijo je skušala pobegniti, zaradi česar so policisti proti njej uporabili prisilna sredstva. 20-letnik naj bi takrat zgrabil policista za roko, ga potegnil in poskušal preprečiti pridržanje 54-letnice. Policisti so tudi proti njemu uporabili prisilna sredstva in oba odpeljali na postajo.

Ugotovili so, da sta slovenska državljana poleg grožnjam policistom domnevno grozila tudi 80-letni ženski, 86-letnemu moškemu in 44-letniku, ki sta jih lažje poškodovala.

54-letna Slovenka je osumljena petih kaznivih dejanj grožnje in dveh kaznivih dejanj povzročitve telesnih poškodb, 20-letni Slovenec pa dveh groženj, dveh povzročitev telesnih poškodb in upiranja uradni osebi.