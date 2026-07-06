Slovenski državljan na Hrvaškem osumljen tihotapljenja migrantov

Kot so sporočili s policijske postaje v Pazinu, so policisti minuli petek zvečer na območju Buzeta ustavili vozilo s hrvaškimi registrskimi oznakami, ki ga je vozil 38-letni državljan Slovenije. Ta je na podlagi ugotovitev kriminalistične preiskave osumljen tihotapljenja migrantov, pri njemu so podali kazensko ovadbo na državno tožilstvo.