Sodišče nasilnemu očetu prepovedalo stike s sinom, a presenetilo z odločitvijo o skrbništvu

Županijsko sodišče v Šibeniku je izdalo pravnomočno sodbo, s katero je uradno razvezalo zakon para. Sodišče je odločilo, da bo mladoletni sin še naprej živel z materjo, medtem ko ima oče strogo prepoved kakršnihkoli stikov z otrokom. Kljub jasnim dokazom o očetovem nasilju pa sodišče ni ugodilo materini zahtevi, da bi povsem samostojno odločala o vseh vprašanjih starševske skrbi, poroča hrvaški portal Slobodna Dalmacija.

Primer vključuje dolgoletno nasilje v družini, kazenske postopke in očetovo hudo odvisnost. V času, ko je sodišče sprejelo odločitev, je oče celo sedel v preiskovalnem zaporu. Sodišče mu je ob tem naložilo plačevanje preživnine v višini 264 evrov na mesec. Iz sodnih dokumentov izhaja, da so se družinske razmere močno zaostrile leta 2022. Oče je takrat fizično napadel soprogo in ji grozil s smrtjo. Mati je nato zapustila skupni dom in nasilje prijavila policiji.

Dolgoletno nasilje in zaporne kazni

Pristojni organi so moškemu po prijavi nemudoma izrekli ukrep prepovedi približevanja in komuniciranja z materjo ter otroki. Nasilni oče je v preteklih letih večkrat pristal v zaporu zaradi različnih kaznivih dejanj, za rešetkami pa je preživel že med sedem in osem let. Država proti njemu trenutno vodi še več drugih kazenskih postopkov, med drugim zaradi groženj, neizpolnjevanja sodnih odločb, kršitve otrokovih pravic in povzročitve telesnih poškodb. Sodišče je ugotovilo tudi, da gre za dolgoletnega odvisnika, ki se zdravi že od leta 1998, za sina pa nikoli ni ustrezno skrbel ali redno plačeval preživnine. Sodišče mu je v preteklosti že odvzelo starševsko skrb nad dvema otrokoma iz prejšnjih zvez, ker ju je povsem zanemaril.

Odločna želja otroka in presenetljiva odločitev o skrbništvu

V sodnem postopku je imelo izjemno težo mnenje mladoletnega otroka. Deček je v pogovoru s strokovnjaki jasno izrazil željo, da želi še naprej živeti z materjo. Povedal je, da se ob njej počuti varno in zaščiteno, hkrati pa je odločno zavrnil vsakršen stik z očetom. Med postopkom so strokovnjaki pregledali tudi materino preteklost in ugotovili, da se je nekoč prav tako zdravila zaradi odvisnosti, prejema socialno pomoč in nekaj časa ni sodelovala s socialno službo. Kljub temu je sodišče sklenilo, da mati zdaj zagotavlja primerne življenjske pogoje in za otroka predstavlja stabilnega starša.

Najbolj presenetljiv del sodbe se nanaša na vprašanje starševske skrbi. Mati je od sodišča zahtevala, da ji dodeli pravico do samostojnega odločanja o spremembi otrokovega imena ter izbiri ali spremembi njegove verske pripadnosti. Sodišče je to zahtevo zavrnilo. V obrazložitvi so sodniki zapisali, da kljub izjemno problematičnemu vedenju očeta niso izpolnjeni zakonski pogoji, da bi ga popolnoma izključili iz odločanja o teh izjemno pomembnih osebnih pravicah. Sodišče je posebej poudarilo, da mati med postopkom sploh ni navedla, da dejansko obstaja potreba po spremembi imena ali verske pripadnosti otroka. Če se bo takšna potreba kdaj v prihodnosti res pojavila in bo oče zavrnil soglasje, lahko mati takrat zahteva, da o tem odloči sodišče. Sodišče je njeno pritožbo zato zavrnilo in v celoti potrdilo prvostopenjsko sodbo.