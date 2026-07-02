Split zaradi vse več opitih turistov zaostruje pravila

SPLIT • Zavod za nujno medicinsko pomoč splitsko-dalmatinske županije je junija prejel več kot 50 klicev zaradi alkoholiziranih oseb. Med obravnavanimi sta bila tudi dva mladoletnika, danes poroča hrvaška javna radiotelevizija HRT. Po neuradnih podatkih največ tovrstnih intervencij povzročijo mladi tuji turisti, ki poleti množično obiskujejo Split. Po poročanju HRT prebivalci ob jutranjem odhodu na delo, zlasti ob koncu tedna, pogosto naletijo na opite turiste, ki ležijo na cesti, in pokličejo nujno pomoč.

Največ turističnih prenočitev v Splitu so po statističnih podatkih za leto 2024 ustvarili obiskovalci, stari od 18 do 24 let, kar po navedbah policije potrjuje, da mladi še naprej predstavljajo največji delež obiskovalcev mesta.

Prepoved prodaje alkohola po 21. uri

Hrvaški sabor je konec maja sprejel spremembe zakona o trgovini, po katerih lahko enote lokalne samouprave z odlokom omejijo prodajo alkoholnih pijač med 21. in 6. uro ali pa jo v tem času v celoti prepovejo. Splitske mestne oblasti načrtujejo prepoved prodaje alkohola v trgovinah v nočnem času med 1. junijem in 15. septembrom. Predlog odloka, ki so ga konec junija posredovali v javno posvetovanje, predvideva, da bi bila v tem obdobju prodaja alkoholnih pijač dovoljena le med 6. in 21. uro. Ukrep bi veljal za vse oblike prodaje, od trgovin in kioskov do bencinskih servisov, prodajnih avtomatov in spletne prodaje.

Oblasti ukrep utemeljujejo z zaščito javnega zdravja, javnega reda in miru, kulturne dediščine ter okolja. Po njihovih navedbah naj bi omejitev zmanjšala nočno popivanje, hrup, onesnaževanje javnih površin in vandalizem, zlasti v zgodovinskem središču Splita in med turistično sezono. Za kršitelje so predvidene denarne kazni, ki za pravne osebe znašajo od 5000 do 39.810 evrov, za fizične pa od 2000 do 6630 evrov. Nadzor nad izvajanjem odloka bo izvajal hrvaški državni inšpektorat.