Spomnili na 106. obletnico požiga Narodnega doma

Ob obletnici požiga Narodnega doma v Trstu so govorili tudi o prihodnosti.

Fundacija Narodni dom, Slovenska kulturno-gospodarska zveza, Svet slovenskih organizacij in stranka Slovenska skupnost so slovesnost ob obletnici pripravili v stavbi, ki jo je projektiral slovenski arhitekt Maks Fabiani. "Danes v tem kraju stojimo z občutkom globokega ponosa z jasno vizijo prihodnosti tega kraja," je poudarila Lidia Glavina, predsednica Fundacije Narodni dom. Dejala je, da nas spomin na travmo iz leta 1920 ne sme paralizirati, obrnila se je tudi na mlade, ki so "gonilna sila preporoda Narodnega doma".

Arhitekt Marko Korošic je predstavil delo Maksa Fabianija; pojasnil je, da je od originalne stavbe po požigu ostala le fasada. Obenem je spomnil na vprašanja, povezana s prihodnostjo stavbe. Kakšen Narodni dom želimo? Bo stavba energetsko neodvisna? Bomo imeli dovolj denarja za njeno obnovo in vzdrževanje? Bomo ostali zvesti Fabianijevi zasnovi ali stavbo posodobili?

Pred večerno slovesnostjo so vence na pročelje Narodnega doma položili organizatorji proslave, Demokratska stranka, Odbor za mir in solidarnost Danilo Dolci, Vsedržavno združenje partizanov Italije Anpi in Club touristi triestini.