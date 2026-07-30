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Tržačana med prepirom zabodla nekdanja partnerka

Pri sosedih
30. 07. 2026, 21:00 , posodobljeno: 30. 07. 2026, 21:00

Na Videmskem je včeraj prišlo do krvavega prepira med nekadnjima partnerjeva, poroča Primorski dnevnik.

Tržačana med prepirom zabodla nekdanja partnerka

Dogodek preiskujejo videmski karabinjerji

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V kraju Driolassa di Rivignano Tehor na Videmskem sta se - bojda iz nepomembnih razlogov - sprla nekdanja parnerja, oba stara 44 let, še piše Primorski dnevnik. 

Ženska je med prepirom pograbila nož in večkrat zabodla moškega. V bolnišnico so Tržačana sprejeli z rdečo triažno kodo, vendar ni v življenjski nevarnosti. Na kraju so posredovali videmski karabinjerji, ki preiskujejo okoliščine dogodka. 44-letnico so aretirali, osumljena je poskusa umora.

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