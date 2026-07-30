Tržačana med prepirom zabodla nekdanja partnerka
Pri sosedih
30. 07. 2026, 21:00 , posodobljeno: 30. 07. 2026, 21:00
Na Videmskem je včeraj prišlo do krvavega prepira med nekadnjima partnerjeva, poroča Primorski dnevnik.
V kraju Driolassa di Rivignano Tehor na Videmskem sta se - bojda iz nepomembnih razlogov - sprla nekdanja parnerja, oba stara 44 let, še piše Primorski dnevnik.
Ženska je med prepirom pograbila nož in večkrat zabodla moškega. V bolnišnico so Tržačana sprejeli z rdečo triažno kodo, vendar ni v življenjski nevarnosti. Na kraju so posredovali videmski karabinjerji, ki preiskujejo okoliščine dogodka. 44-letnico so aretirali, osumljena je poskusa umora.
{CURRENT-PAGE} / {ALL-PAGES} ×