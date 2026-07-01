Tudi letos bodo v Trstu razprodaje pospremili z obilico spremljevalnih dogodkov

TRST > "Pred leti smo si zamislili, da bi z večernim odprtjem v času krize pomagali manjšim trgovcem," je na predstavitvi dogodka po poročanju Primorskega dnevnika povedala Serena Tonel, podžupanja tržaške občine, ki organizira dogodek Noč razprodaj v sodelovanju z zvezo trgovcev Confcommercio.

Občina je tokrat k sodelovanju povabila plesalke tržaške šole Ginnastica triestina, skupino plesalcev grških plesov, tamburaše Drum Circle in zbor Amici per caso, ki bodo med 20. in 23. uro nastopali na različnih lokacijah med Trgom republike in Ulico Cavana. Trgovci bodo lahko med omenjenim urnikom izpostavili svoje blago tudi na ulici.

Mestno jedro bo rezervirano za pešce. Od 19. do 1. ure bodo za promet zaprte ulice Mazzini, Reti, Imbriani, San Lazzaro,Roma, Canal Piccolo, Diaz, Cadorna, Cavana, Venezian in Madonna del Mare, Korzo Italije in Ulica Zonta. Peš bo mogoče po cestiščih prehoditi mesto od Trga sv. Antona do Trga Venezia, še dodaja Primorski dnevnik.