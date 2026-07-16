V Bolzanu se je delno porušila sodna palača

BOLZANO • Na fotografijah in posnetkih je videti veliko luknjo v delu poslopja za stebriščem, na stopnicah okrožnega sodišča, ki je bilo zgrajeno v času fašizma, pa ruševine. Razlog zrušitve še ni znan. Gasilci si sedaj ogledujejo poslopje, prisotni so tudi karabinjerji in tožilstvo.

All'alba di giovedì 16 luglio, una parte importante del tribunale di Bolzano, un palazzo che risale al ventennio, è crollata. Un cedimento che ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio, dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Al momento non ci sarebbero… pic.twitter.com/3QcqwzbmOT — Repubblica (@repubblica) July 16, 2026

Predsednica sodišča Francesca Bortolotti je povedala, da so bili v trenutku zrušenja dela poslopja v sodni palači samo trije čistilci, od katerih je eden dobil manjše odrgnine na roki. "Govorimo lahko o čudežu, saj bi se lahko zgodila tragedija," je poudarila v izjavi za Anso. Pojasnila je tudi, da so se porušili nosilni stebri v delu, kjer so potekala obnovitvena dela.

Tožilec Axel Bisignano pa je povedal, da je "celoten osrednji del sodišča popolnoma neuporaben". Dodal je, da je še prezgodaj govoriti o vzrokih, da pa si bodo prizadevali čim prej ponovno vzpostaviti pogoje za nadaljevanje dela.