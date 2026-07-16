V Bolzanu se je delno porušila sodna palača
V Bolzanu, glavnem mestu italijanske pokrajine Južna Tirolska, se je davi med obnovitvenimi deli porušil pomemben del sodne palače. Porušila se je najmanj četrtina mogočnega poslopja, na srečo še preden so na sodišču začeli z delom. Ena oseba je bila pri tem lažje poškodovana, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.
BOLZANO • Na fotografijah in posnetkih je videti veliko luknjo v delu poslopja za stebriščem, na stopnicah okrožnega sodišča, ki je bilo zgrajeno v času fašizma, pa ruševine. Razlog zrušitve še ni znan. Gasilci si sedaj ogledujejo poslopje, prisotni so tudi karabinjerji in tožilstvo.
Predsednica sodišča Francesca Bortolotti je povedala, da so bili v trenutku zrušenja dela poslopja v sodni palači samo trije čistilci, od katerih je eden dobil manjše odrgnine na roki. "Govorimo lahko o čudežu, saj bi se lahko zgodila tragedija," je poudarila v izjavi za Anso. Pojasnila je tudi, da so se porušili nosilni stebri v delu, kjer so potekala obnovitvena dela.
Tožilec Axel Bisignano pa je povedal, da je "celoten osrednji del sodišča popolnoma neuporaben". Dodal je, da je še prezgodaj govoriti o vzrokih, da pa si bodo prizadevali čim prej ponovno vzpostaviti pogoje za nadaljevanje dela.