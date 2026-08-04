V goriškem Spominskem parku bo tudi spomenik goriškim partizanom
Vsedržavno združenje partizanov Italije (VZPI) Gorica je ob podpori Kulturnega doma Gorica začelo z zbiranjem prispevkov za postavitev spomenika 616 padlim goriškim partizanom v Spominskem parku sredi mesta. Med njimi je bila velika večina Slovencev, a tudi nekaj Italijanov, ki so se v slovenskih in italijanskih enotah borili za osvoboditev izpod nacifašizma.
GORICA > Spominski park (Parco della Rimembranza) v središču Gorice je prostor, namenjen ohranjanju zgodovinskega spomina mesta. Goriškemu združenju ANPI-VZPI in sodelujočim ustanovam, ki podpirajo nabiralno akcijo, se zdi zato primerno, da bi v njem postavili in slovesno odkrili spomenik protifašistom, ki so padli za svobodo.
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