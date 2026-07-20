V Istri zaradi snemanja golih otrok pridržali 51-letnega Švicarja
Pri sosedih
20. 07. 2026, 20:15 , posodobljeno: 20. 07. 2026, 19:55
V Istri so v soboto pridržali 51-letnega švicarskega državljana, ki ga sumijo, da je z mobilnim telefonom na skrivaj snemal gole otroke v enem od turističnih objektov. Očitajo mu izkoriščanje otrok za pornografijo.
PULJ • Moškega sumijo, da je v soboto okoli 9.30 na plaži turističnega objekta v Istri z mobilnim telefonom snemal gole otroke. Njegovo početje so opazili gostje objekta in poklicali varnostnika, ta pa ga je zadržal do prihoda policije, so danes sporočili z istrske policijske uprave. Policija je moškega po preiskavi, v kateri je na njegovem mobilnem telefonu našla obremenilno gradivo, v nedeljo priprla zaradi suma kaznivega dejanja izkoriščanja otrok za pornografijo.
Na Hrvaškem so lani po podatkih policije zabeležili 452 kaznivih dejanj izkoriščanja otrok za pornografijo, največ tovrstnih primerov pa so zaznali poleti na plažah in drugih kopališčih. Storilci so najpogosteje tujci, stari med 30 in 60 let.
{CURRENT-PAGE} / {ALL-PAGES} ×