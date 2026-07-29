V Italiji lani najnižja rodnost po drugi svetovni vojni

RIM > Vsega skupaj se je lani v Italiji rodilo 355.000 otrok, stopnja rodnosti pa je padla na 1,14 otroka na žensko. Da bi država brez priseljevanja ohranjala stabilno število prebivalcev, bi ta delež moral znašati 2,1 otroka na žensko, ugotovitve poročila povzemajo tuje tiskovne agencije.

Najvišje število rojstev so v Italiji sicer zabeležili leta 1964, ko se je rodilo 1.035.207 otrok, kar je v povprečju znašalo 2,7 otroka na žensko.

"Želja po materinstvu in očetovstvu je še vedno prisotna, a pogosto trči z negotovostjo glede zaposlitve, visokih stroškov, nezdružljivih življenjskih slogov in neprimernih storitev," navaja poročilo.

Če bi vse ženske, ki so leta 2024 izrazile željo, da bi v naslednjih treh letih imele otroke, v tem obdobju dejansko rodile, bi Italija zabeležila 760.000 rojstev letno, je ugotovil Istat.

Številni, ki so sodelovali pri nastanku poročila, so denimo izrazili bojazen, da bi otrok poslabšal njihovo finančno situacijo in vplival na kariero - med tistimi, ki ji to skrbi, so bile v velikem deležu ženske.

"Ko primanjkuje storitev za podporo družinam, so ženske tiste, ki zapolnijo praznino: nehajo delati, a ne po lastni izbiri, temveč iz nuje," še piše v poročilu.

Marca je sicer Istat ugotovil, da je kljub padcu števila rojstev lani število prebivalcev Italije ostalo stabilno pri približno 58,9 milijona. K temu je glede na ugotovitve urada, ki jih povzema francoska tiskovna agencija AFP, prispeval prihod 440.000 priseljencev.