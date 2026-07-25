V Miljah se je število nočitev podvojilo

MILJE > Leta 2025 so miljski hoteli zabeležili 65.394 nočitev (kar v primerjavi z letom 2019 predstavlja 53-odstotni porast), v drugih turističnih nastanitvah so turisti preživeli 18.104 noči (63,7-odstotni porast), največjo rast pa so zabeležili pri stanovanjih oziroma hišah za kratkoročni najem. Nočitev je bilo sicer “le” 16.830, v primerjavi z letom 2019 pa predstavlja lanski podatek kar 713,4-odstotno rast. Skupen porast nočitev je bil torej približno 80-odstoten.

Kot je poudaril odbornik Emidio Bini, je k takšnemu turističnemu razcvetu pripomoglo predvsem zanimanje turistov iz tujine. Teh je bilo lani za nekaj več kot polovico (približno 55.000), v primerjavi z obdobjem pred pandemijo se je število nočitev tujih turistov povečalo za 110 odstotkov.

Akterji v turističnem sistemu so zabeležili tudi porast italijanskih turistov, ki je bil sicer nekoliko manjši kot pri tujcih. Število nočitev italijanskih turistov je zraslo za 53,6 odstotka. Zanimivo je tudi, da tuji turisti v kraju osatnejo povprečno dva do tri dni, Italijani pa so bivanje podaljšali z dveh na štiri dni.

Največ iz Avstrije in Nemčije

Večina turistov iz tujine prihaja iz Avstrije in Nemčije, stalno raste tudi število letovalcev iz Madžarske, Češke in Poljske. Med drugim je lani obmorsko mestece za oddih izbralo tudi več turistov iz ZDA, ki so k turističnemu izplenu v Miljah prispevali skupno tisoč noči.

V miljskem uspehu vidi deželni odbornik Bini le enega od izrazov turistične rasti celotne FJK. Dežela, je dodal Bini, stavi na počasni turizem in lokalno tradicijo. V Miljah sta izraza teh načel alpsko-jadranska pot in pust. Miljski župan Paolo Polidori pa je ocenil, da je znala njegova mestna vlada uspešno izboljšati turistično ponudbo in privabiti nove vlagatelje. Podžupan Nicola Delconte je spomnil, da se Milje vse pogosteje pojavljajo na filmskih platnih oziroma televizijskih ekranih, kar tudi prispeva k večji atraktivnosti območja.