V neurju na Jadranu nasedlo več plovil, pri Kamenjaku rešili Avstrijce

"Nacionalni center za koordinacijo iskanja in reševanja na morju je v sodelovanju s puljsko pristaniško upravo ponoči koordiniral reševalno akcijo za žrtve brodoloma v bližini rta Kamenjak, medtem ko je bilo ponoči prejetih na desetine poročil o nasedlih plovilih v severnem Jadranu," je sporočilo hrvaško ministrstvo za morje, promet in infrastrukturo.

Trije avstrijski državljani so poklicali na pomoč, potem ko se je njihova jadrnica začela potapljati. Ko so jih predstavniki Luške kapitanije Pulj našli približno 12 navtičnih milj južno od Kamenjaka, so bili nepoškodovani na rešilnem splavu ob jadrnici. Premestili so jih na reševalno plovilo Luške kapitanije in prepeljali v Pulj.

Zaradi nenadnega prehoda frontalne motnje, ki so jo spremljali močni sunki vetra in razburkano morje, je poleg tega več plovil nasedlo na območju otokov Unije, Susak in Lošinj, so pojasnili na ministrstvu.

Predstavniki izpostave Luške kapitanije Mali Lošinj so si ogledali prizadeto območje in ugotovili, da razen nasedlih plovil ni bilo žrtev ali poškodovanih oseb ter da ni prišlo do onesnaženja morja ali morskega okolja.