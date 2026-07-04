V streljanju v Čakovcu ranjeni dve osebi

ČAKOVEC > Policija je bila o streljanju obveščena malo po 4. uri zjutraj.

Po poročanju hrvaškega portala Index je do streljanja prišlo po konfliktu med več osebami v gostinskem objektu. Ta se je nadaljeval na parkirišču, kjer naj bi najprej izbruhnil pretep, nakar je eden od vpletenih izvlekel pištolo in večkrat ustrelil.

Eno osebo naj bi zadel v nogo, drugo v trebuh, obe so zaradi hudih poškodb prepeljali v bolnišnico v Čakovcu.

Pri iskanju osumljenca sodelujejo vse razpoložljive policijske enote na območju.