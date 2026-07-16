V Trst prvič priplula luksuzna ladja z 2000 LGBTQ+ potniki

Medtem ko so organizatorji potovanja in ameriški mediji ogorčeni nad diskriminacijo, pa so sami potniki na tržaških tleh pokazali presenetljivo mero pragmatičnosti in prst uperili predvsem v organizatorje potovanja. Zaplet se je začel 5. julija, ko je ladja družbe Virgin Voyages pod okriljem ameriške agencije Atlantis Events - največje potovalne agencije za LGBTQ+ skupnost - izplula iz Aten. Načrtovani postanek v turškem turistične biseru Kusadasi 7. julija in kasneje v Carigradu pa se je hitro izjalovil. Oblasti v turški provinci Aydin so namreč javno objavile prepoved pristanka z obrazložitvijo, da je ladjo najela "skupina, znana po vedenju, ki ni v skladu s strukturo naše družbe in našimi moralnimi vrednotami."

Podjetje Atlantis Events, ki v Turčiji nemoteno pristaja že 25 let, je odločitev šokirala. Direktor Rich Campbell je za USA Today poudaril, da ladja ne organizira političnih manifestacij ali parad ponosa. Kljub posredovanju ameriškega veleposlaništva Turčija ni popustila. Homoseksualnost v državi sicer ni kazniva, vendar se pod vladavino predsednika Erdogana homofobna retorika v zadnjih letih močno stopnjuje. Turški predsednik ljudi iz skupnosti LGBTQ+ redno označuje za grožnjo tradicionalni družini. Zaradi prepovedi so morali spremeniti potek potovanja.

Namesto v Turčiji naj bi ladja po prvotnih načrtih plula proti Egiptu, a se je, kot kaže, zapletlo tudi v Kairu. A za razliko od turških oblasti, egiptovske prepovedi sploh niso utemeljile. Po naporni poti in odpovedanih destinacijah so potniki prispeli v Trst. Prvi potniki so se izkrcali zgodaj zjutraj, že okoli poldneva pa so se na ladjo začeli vkrcavati novi gostje. Ti bodo v prihodnjih dneh pluli po Jadranu, nato bodo obiskali Malto, francosko riviero in pot zaključili v Barceloni. •