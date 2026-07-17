V Trstu zadnji pozdrav Giorgiu Rossiju, županovi desni roki

Od pokojnika so se v dobrih dveh urah poslovili politični sopotniki in nasprotniki, občinsko osebje in mnogi predstavniki sveta kulture. Veliko pa je bilo tudi Tržačank in Tržačanov brez tesnih navez z odbornikom, ki so se enostavno hoteli posloviti od enega od najbolj prepoznavnih tržaških političnih akterjev zadnjih desetletjih.

Župan Roberto Dipiazza se je prvi poklonil tesnemu prijatelju in sodelavcu. »Hvala, ker si me vzljubil kot brata,« je zapisal v žalno knjigo. Na mesto v odborniških klopeh, kjer je sedel Rossi, so postavili šop rož. Ob krsti so Rossija spremljali svojci in pripadniki tržaške lokalne policije v visoki uniformi. Malo pred poldnevom so pokojnikovo krsto odpeljali v stolnico svetega Justa, kjer poteka pogreb. Mašuje nekdanji škofov vikar Ettore Malnati.

Po pogrebu bo lokalna policija spremila Giorgia Rossija na zadnjem potovanju do openskega pokopališča, kjer bo politik in gradbenik, ki je živel na Opčinah, počival.