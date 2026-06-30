V tržaškem pristanišču zasegli za več kot milijon ponarejenih bankovcev

V tržaškem pristanišču so zasegli za več kot milijon evrov ponarejenih evrov ter več ponarejenih dokumentov.

TRST > Odkrili so 23.400 ponarejenih bankovcev za skupno 1,17 milijona evrov. Poleg tega so našli še 25 ponarejenih osebnih dokumentov, osebno izkaznico iz Maroka, pet potnih listov, ki naj bi jih izdale britanske in ameriške oblasti, pet lažnih litovskih, grških in finskih dovoljenj za bivanje, ter 14 vizumov, ki naj bi jih izdale španske, nemške in belgijske oblasti.

V tovornjaku so našli tudi trdi disk in USB-ključek. Strokovnjaki za računalniško forenziko in analizo podatkov so ugotovili, da je bilo na teh nosilcih podatkov shranjenih približno 10.000 digitalnih datotek, med drugim logotipi, grafični elementi, fotografije za dokumente, alfanumerične kode, različne pisave in osebni podatki, ki jih uporabljajo za izdelavo ponarejenih dokumentov v številnih evropskih in drugih državah. Poleg tega so bila na nosilcih shranjena tudi podrobna navodila ter posebna programska oprema za izdelavo ponaredkov. Med datotekami so odkrili 75 vizumov, 13 osebnih izkaznic, enajst dovoljenj za bivanje in devet vozniških dovoljenj, primernih za uporabo v različnih državah.

Tovor so finančni policisti in cariniki zasegli. Tihotapci oziroma goljufi bi ga lahko med drugim zlorabili za krajo identitet, goljufije v elektronskem poslovanju, finančne transakcije, povezane s pranjem denarja, ter za pomoč pri nezakonitem priseljevanju.

Tržaško protimafijsko tožilstvo je odredilo nadaljnje preiskave, ki bodo potekale tudi v drugih evropskih državah v okviru mednarodnega sodelovanja varnostnih in sodnih organov.