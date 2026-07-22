V Ulici Commerciale v Trstu izbruhnil "gejzir"

TRST > Primorski dnevnik šaljivo piše, da je danes v Trstu izbruhnil gejzir, "spektakel" pa da je trajal vsaj dobre pol ure. Na kraju so tehniki družbe AcegasApsAmga, ki odpravljajo posledice poškodbe. Openski tramvaj do odprave posledic predrtja cevi mora mirovati.