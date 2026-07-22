V Ulici Commerciale v Trstu izbruhnil "gejzir"
Pri sosedih
22. 07. 2026, 15:17 , posodobljeno: 22. 07. 2026, 15:17
V Ulici Commerciale oziroma na Trgu Casali v Trstu so delavci danes okrog 14.15 med asfaltiranjem ceste predrli vodovodno cev, voda pa se je dvigala kakih 15 metrov visoko ali več, pri čemer je namočila sosednje stavbe, med drugim bližnjo šolo.
TRST > Primorski dnevnik šaljivo piše, da je danes v Trstu izbruhnil gejzir, "spektakel" pa da je trajal vsaj dobre pol ure. Na kraju so tehniki družbe AcegasApsAmga, ki odpravljajo posledice poškodbe. Openski tramvaj do odprave posledic predrtja cevi mora mirovati.
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