Vrača se openski tramvaj, vozil bo vsakih 28 minut

Miroval je le za potnike, delavci so opravili celo vrsto vzdrževalnih posegov, predvsem v zadnjih tednih je bilo veliko testnih voženj. Med glavnimi projekti je bila revizija oziroma popravilo vzpenjače, postavitev ograje ob tramvajsko progo, zamenjava tračnic na nekaterih odsekih proge, pregled voda, projektiranje in začetek del za novi postajališči na Kolonji in na Trgu Casali ter cela vrsta električnih in drugih pregledov.

Od ponedeljka bodo potnike na tramvajih pozdravljali tudi novi tramvjerji, saj so pri Trieste Trasporti prisilno mirovanje izkoristili za urjenje novih voznikov. Urniki so isti kot lani, torej z vožnjami vsakih 28 minut. Prva vožnja bo z Opčin krenila ob 7. uri, zadnja pa ob 20.04. Iz Trga Dalmacije bo prvi tramvaj odpeljal ob 7.22, zadnji pa ob 20.26

Zaradi predpisov agencije Ansfisa bo tramvaj za nekaj časa obratoval z omejeno zmogljivostjo.Tramvaji bodo lahko prevažali le 80 % potnikov. Zasedeni bodo lahko vsi sedeži, stoje pa se bo lahko potovalo le v oddelku v smeri Opčin.