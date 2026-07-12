S tržaškega pomola zapeljal v morje, voznika rešili vojaki

TRST • Po poročanju Il Piccola je vozilo zgrmelo v morje z enega najbolj obiskanih tržaških pomolov, dogodek pa je pred številnimi mimoidočimi sprožil obsežno reševalno akcijo. Dva vojaka sta stekla do avtomobila, razbila eno od stekel in voznika izvlekla iz potapljajočega se vozila, še preden je to povsem izginilo pod gladino. Pri tem se je eden od njiju huje porezal po roki in moral poiskati zdravniško pomoč.

Na kraj so hitro prispeli gasilci, potapljači, pripadniki obalne straže, reševalci, karabinjerji in lokalna policija. Voznika so po oskrbi prepeljali v bolnišnico Cattinara. Njegovo zdravstveno stanje po navedbah časnika ni življenjsko ogrožajoče.

Potapljači so nato pregledali potopljeni avtomobil, da bi se prepričali, da v njem ni bilo drugih oseb, nato pa je sledil dvig vozila iz morja. Po prvih ugotovitvah preiskovalcev ni znakov, da bi šlo za tehnično okvaro ali običajno prometno nesrečo. Policija zato še naprej preverja vse okoliščine dogodka, tudi možnost, da je voznik v morje zapeljal namenoma.