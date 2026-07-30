Za več kot 250 milijonov evrov vrednim resortom na Hrvaškem tudi Slovenci

NOVI VINODOLSKI > Resort Mövenpick Hotel & Residences Kvarner Bay ponuja približno 200 sob in suit, restavracije in bare, ponudbo za družine in bazene. Poleg hotela vključuje 304 samostojne nastanitvene enote, namenjene za prodajo, še letos bodo v sklopu resorta odprli še Salterra Wellness & Spa, ki bo eden največjih hotelskih wellness centrov v regiji.

"Kvarnerski zaliv je eden najlepših, a doslej nekoliko spregledanih delov Jadrana. Verjamemo, da si zasluži projekt takšnega formata," je ob odprtju povedal vodja projekta Kvarner Bay pri družbi ECM Partners Nader Bawany. "Prihod prvega Mövenpickovega resorta na hrvaško obalo predstavlja premišljeno dolgoročno naložbo in izraz zaupanja v regijo ter prihodnost hrvaškega turizma. Današnji dan je pomemben mejnik, vendar je v mnogih pogledih šele začetek tega, kar želimo tukaj ustvariti," je dejal.

Mövenpick je leta 1948 ustanovil švicarski gostinec Ueli Prager. Znamka je začela s kulinaričnim konceptom, ki je preoblikoval švicarsko gostinsko ponudbo, nato pa zrasla v mednarodno priznano hotelsko blagovno znamko, pod katero danes deluje več kot 140 hotelov in resortov v več kot 40 državah.

Mövenpick je sicer del skupine Accor, ene vodilnih svetovnih hotelskih skupin z več kot 5800 hoteli in drugimi nastanitvami v več kot 110 državah, tudi Sloveniji. Pod krovno blagovno znamko Ibis Styles denimo delujeta hotela Central Hotel in The Fuzzy Log v središču Ljubljane, skupina pa bo imela hotel pod blagovno znamko Tribe tudi na območju ljubljanske Emonike.